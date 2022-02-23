وزير الموارد البشرية: لأول مرة دخول 400 ألف شاب وفتاة إلى سوق العمل خلال عام

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن دخول 400 ألف مواطن شاب وفتاة، إلى سوق العمل لأول مرة، خلال العام الماضي 2021.
وأوضح الراجحي خلال حديثه اليوم في منتدى مستقبل العقار في المملكة، أن هؤلاء الذين ولجوا سوق العمل لأول مرة عددهم أكثر من الذين تخرجوا من مؤسسات التعليم خلال ذات العام، ما يعني أنه تم استيعاب خريجي سنوات سابقة.
تجاوز المستهدف
وقال إن هذا الذي تحقق تم بمساعدة القطاع الخاص الذي وفر تلك الوظائف، مبيناً أن الوزارة أصدرت 32 قرار توطين خلال عام 2021، في مجالات نوعية مثل الصيدلة، وطب الأسنان، والمحاسبة، والمحاماة، والتسويق.
وأبان أن الهدف من قرارات التوطين الـ32 كان خلق 200 ألف وظيفة؛ لكن القطاع الخاص تمكن من توظيف 400 ألف، وهذا يؤكد أن الشراكة القائمة مع القطاع حقيقية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام 2022 إصدار 30 قرار توطين.
ميزات وظائف القطاع العقاري
وأكد أن وظائف القطاع العقاري تتميز بأنها ذات بيئة جيدة، ودخل جيد، كما أنه قطاع يسهم في تحريك الكثير من الأنشطة والقطاعات الأخرى؛ مثل تجارة مواد البناء، وسلاسل الإمداد، وقطاع المقاولات.
وأشار إلى أنه جرى خلال يوليو الماضي إصدار 6 أنشطة في القطاع العقاري، كما تم من خلال صندوق التنمية البشرية “هدف” إطلاق تمويل 40% من رواتب الشباب والشابات لمدة سنتين بحد أعلى 2000 ريال.
رقم تاريخي
وذكر الوزير أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ حتى الآن 1.95 مليون شاب وشابة، وهذا يعتبر رقماً تاريخياً يؤكد أن لدينا كوادر لديها الرغبة والحرص؛ ونستطيع أن نراهن عليها.
وأبان أنه بالاستراتيجيات القطاعية، وبرامج رؤية المملكة، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع الإسكان الكبيرة التي تتم الآن، والشراكة مع القطاع الخاص؛ أصبح خلق الوظائف واقعاً ماثلاً؛ وقد وصلنا الآن لتحقيق رقم غير مسبوق في عدد السعوديين بالقطاع الخاص.
فيديو | الراجحي: سنصدر 30 قرار توطين خلال العام الحالي 2022#منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/BtBg5zAliO
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 23, 2022
فيديو | #وزير_الموارد_البشرية: وظائف القطاع العقاري دخلها جيد #منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/qcxq3ATNSo
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 23, 2022
وفق “أخبار 24”.