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جديد المحليات > “الحقيل”: الإعلان قريباً عن نظامي السجل العيني والوساطة العقارية
23/02/2022   2:08 م

“الحقيل”: الإعلان قريباً عن نظامي السجل العيني والوساطة العقارية

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قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، إن نظام السجل العيني على وشك الانتهاء والإعلان عنه.

وأكد “الحقيل”، في كلمته خلال مشاركته بمنتدى مستقبل العقار، أن الوزارة على وشك الإعلان عن نظام الوساطة العقارية، متوقعا أن تشهد نهاية عام 2022 نقلة نوعية في مدى موثوقية القطاع العقاري.

يذكر أن منتدى مستقبل العقار، انطلق اليوم، وسيقام على مدى يومين، لمناقشة أبرز التحديات الحالية في القطاع العقاري للإسهام في تطوير وتحسين القطاع ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار فيه.وفق “أخبار 24”.

“الحقيل”: الإعلان قريباً عن نظامي السجل العيني والوساطة العقارية

جديد المحليات
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