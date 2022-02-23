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جديد المحليات > محافظ هيئة العقارات: أصدرنا صكين للدولة من الأحياء العشوائية المُزالة في جدة
23/02/2022   5:15 م

محافظ هيئة العقارات: أصدرنا صكين للدولة من الأحياء العشوائية المُزالة في جدة

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قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بن عباس بافقيه، إن الهيئة أصدرت صكين للدولة باسم عقارات الدولة على حيَّيْن من الأحياء العشوائية المُزالة في محافظة جدة.

وأضاف “بافقيه”، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، أن الهيئة نظمت عملية الملكيات عبر منصة “إحكام”، مضيفا أن هناك أكثر من مليون متقدم على منصة إحكام لإعادة تنظيم أراضيهم وملكياتهم.

يذكر أن منتدى مستقبل العقار سيقام على مدى يومين، لمناقشة أبرز التحديات الحالية في القطاع العقاري للإسهام في تطوير وتحسين القطاع ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار فيه.

وفق “أخبار 24”.

محافظ هيئة العقارات: أصدرنا صكين للدولة من الأحياء العشوائية المُزالة في جدة

جديد المحليات
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