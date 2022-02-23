محافظ هيئة العقارات: أصدرنا صكين للدولة من الأحياء العشوائية المُزالة في جدة

قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بن عباس بافقيه، إن الهيئة أصدرت صكين للدولة باسم عقارات الدولة على حيَّيْن من الأحياء العشوائية المُزالة في محافظة جدة.
وأضاف “بافقيه”، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، أن الهيئة نظمت عملية الملكيات عبر منصة “إحكام”، مضيفا أن هناك أكثر من مليون متقدم على منصة إحكام لإعادة تنظيم أراضيهم وملكياتهم.
يذكر أن منتدى مستقبل العقار سيقام على مدى يومين، لمناقشة أبرز التحديات الحالية في القطاع العقاري للإسهام في تطوير وتحسين القطاع ورفع كفاءته وتعزيز الاستثمار فيه.
فيديو | محافظ #عقارات_الدولة: أصدرنا صكين للدولة من الأحياء العشوائية التي أخذت في #جدة #منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/NHLCZT6obA
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 23, 2022
وفق “أخبار 24”.