رئيس هيئة النقل: مشروع قطار الرياض في مراحله الأخيرة.. و”الهيئة الملكية” ستحدد موعد تشغيله

قال رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح الرميح، إن مشروع قطار الرياض في مراحله الأخيرة، وستحدد الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاحقا موعد تشغيله.
وأضاف “الرميح”، خلال حديثه في منتدى مستقبل العقار الذي انطلق اليوم، أن الهيئة تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات والهيئات الملكية بالمناطق على أن يكون هناك شبكة نقل عام متكاملة لتنفيذها في كل المدن والمحافظات.
وأكد أن هناك 8 مشاريع للنقل العام ستنطلق خلال هذا العام في المدن الكبرى، وستبدأ أولا بشبكة حافلات في مناطق الجذب بهذه المدن، وبعدها سيتم تحديد خطوط مخصصة للنقل، وفي حال زيادة الطلب والإقبال عليها فسيتم إنشاء ترام ومترو أنفاق، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الدعم اللازم لهذه المشاريع. وفق “أخبار 24”.