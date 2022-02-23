التقى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الأربعاء)، التوأم السيامي المصري حسن ومحمود، واللذين سبق أن أجريت لهما عملية فصل ناجحة، قبل 13 عاماً.
كانت العملية قد أجريت للتوأم في عام 2009، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عام 2009م، حيث تم خلالها فصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض.
وأكد الدكتور الربيعة أن المملكة ستظل الظل الوارف لكل المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم، مبينًا أن برنامج فصل التوائم يعد امتدادًا لما تقوم به المملكة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.
من جهتهما، قدم والدا التوأم الشكر والعرفان للمملكة حكومة وشعبًا على تسخير الجهود اللازمة لإجراء عملية فصل ابنيهما وعلاجهما على يد فريق طبي متخصص مشهود له بالكفاءة والمهنية، الأمر الذي أثمر عن تحسن وضعهما الصحي بشكل مضطرد، مشيدين بالرعاية السامية التي يحظى بها برنامج فصل التوائم من خادم الحرمين الشريفين.