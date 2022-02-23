وفـاة المُنشد الكويتي “شبل يام” بعد أيام من تعرضه لحـادث مروري

تُوفي المُنشد الكويتي، حسين العجمي، والمعروف بـ “شبل يام”، اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد أيام من تعرضه لحـادث مروري بالكويت.
وذكرت مصادر أن المُنشد البالغ من العمر 10 سنوات توفي ظهر اليوم، بعد دخوله في غيبوبة على إثر الحـادث الذي تعرض له.
يذكر أن “شبل يام” عانى خلال الأيام الماضية تجمُّعا دمويا في الرأس جراء اصطدامه بجسم صلب إثر الحـادث، الأمر الذي دفع أسرته لمناشدة قادة المملكة بعلاجه في الرياض.
وصدرت بالفعل موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على علاج الطفل في المستشفى التخصصي بالرياض إلا أن المنية وافته اليوم دون استكمال رحلة علاجه.
وفق “أخبار 24”.