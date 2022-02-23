أمر ملكي بترقية وتعيين 15 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 15 قاضيًا بديوان المظالم .
وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية 5 قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف وترقية 4 قضاة على درجة وكيل محكمة/ب وتعيين 3 قضاة على درجة قاضي/أ وتعيين 3 قضاة على درجة ملازم قضائي.
وأكد الدكتور اليوسف أن الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم، ويحقق الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري .
وأضاف أن ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم، سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم. وفق “أخبار 24”.