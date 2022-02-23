بالفيديو.. رئيس صندوق التنمية العقارية يوضح الفئات المشمولة بخدمات برنامج “ضمانات” التمويلي

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، اليوم (الأربعاء)، الفئات المشمولة بخدمات برنامج “ضمانات” التمويلي.
وأكد، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، أن البرنامج يخدم عددًا من الفئات، تشمل المتقاعدين، والقريبين من التقاعد، وأصحاب الرواتب المتدنية من 3 إلى 5 آلاف ريال، والمتسببين، بالإضافة إلى أصحاب بعض الأعمال غير المصنفة لدى بعض المصارف.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن نمو حصة السوق في سوق التمويل العقاري 2016 كان 7%، وبعد النموذج الجديد للقرض المدعوم وصل إلى 94%.
فيديو | الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية:
برنامج “ضمانات” للتمويل يخدم المتقاعدين والقريبين من التقاعد وأصحاب الرواتب المتدنية #نشرة_النهار#الإخبارية#منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/uwWpFb4gqM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2022