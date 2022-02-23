نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. رئيس صندوق التنمية العقارية يوضح الفئات المشمولة بخدمات برنامج “ضمانات” التمويلي
23/02/2022   11:37 م

بالفيديو.. رئيس صندوق التنمية العقارية يوضح الفئات المشمولة بخدمات برنامج “ضمانات” التمويلي

+ = -
586

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، اليوم (الأربعاء)، الفئات المشمولة بخدمات برنامج “ضمانات” التمويلي.

وأكد، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، أن البرنامج يخدم عددًا من الفئات، تشمل المتقاعدين، والقريبين من التقاعد، وأصحاب الرواتب المتدنية من 3 إلى 5 آلاف ريال، والمتسببين، بالإضافة إلى أصحاب بعض الأعمال غير المصنفة لدى بعض المصارف.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن نمو حصة السوق في سوق التمويل العقاري 2016 كان 7%، وبعد النموذج الجديد للقرض المدعوم وصل إلى 94%.

بالفيديو.. رئيس صندوق التنمية العقارية يوضح الفئات المشمولة بخدمات برنامج “ضمانات” التمويلي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200009.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.