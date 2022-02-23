بقيمة 2.8 مليار ريال.. إنشاء أول منتزه للألعاب المائية في المملكة بالقدية (صور)

أعلنت شركة القدية للاستثمار، اليوم (الأربعاء)، منحها عقدًا بقيمة 2.8 مليار ريال لتشييد أول منتزه ترفيهي للألعاب المائية في المملكة والأكبر من نوعه في المنطقة لشركتين.
وأوضحت أنه تمت ترسية العقد على كل من شركة أليك للهندسة والمقاولات، وشركة السيف للمقاولات الهندسية في مشروع مشترك لبناء المنتزه، الذي سيكون من أبرز الوجهات الترفيهية في القدية.
أكدت أنه تم توقيع العقد من قبل عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله بن ناصر الداود، والرئيس التنفيذي لشركة أليك للهندسة والمقاولات، كيز تيلور، والرئيس التنفيذي لشركة السيف للمقاولات الهندسية، أحمد البسام، وذلك في احتفال خاص أقيم بمركز التجربة والزوار في القدية، تبعه وضع حجر الأساس إيذانا ببدء أعمال البناء. وفق “أخبار 24”.
يُقام منتزه الألعاب المائية على مساحة تبلغ 252 ألف متر مربع، وسيضم 22 لعبة ومعلمًا، منها 9 ألعاب ستكون الأولى من نوعها عالمياً، كما سيستمتع الزوار بـ9 مناطق مصممة بشكل مبتكر، تشمل البوابة الرئيسية، وصخرة الجمل، وكهف الضب، ووادي الأمواج، والمغارة، ووادي الأفاعي، والقمة العربية، وأراضي الرعي، وبحيرة الركمجة.