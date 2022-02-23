“التنمية العقارية”: انتظار التمويل كان يستغرق سابقاً 15 عاماً.. ورؤية 2030 أوجبت القضاء على تلك القوائم

استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، اليوم (الأربعاء)، التطورات التي شهدها الصندوق قبل التحولات التي حملتها رؤية 2030 على مستوى القطاع العقاري.
وأوضح، خلال جلسة بعنوان “التمويل في تعزيز السوق العقاري” ضمن منتدى مستقبل العقار، أن أبرز التحديات التي واجهها الصندوق في نموذج العمل القديم تمثلت في فترة الانتظار، والتي قد تصل إلى 15 عامًا في بعض الحالات، فضلًا عن ندرة الجهات التمويلية، مشيرًا إلى أن النموذج القديم كان يحتاج 40 عامًا لمعالجة قوائم الانتظار، والتي كانت تضم في السابق 480 ألف طلب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن النموذج الجديد يوفر العديد من المنتجات العقارية تحت مظلة برنامج الإسكان، والذي يضم 16 جهة حكومية، من بينها صندوق التنمية العقارية، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 أوجبت مجابهة قوائم الانتظار لمواكبة نمو الطلب على السكن والنمو السكاني.