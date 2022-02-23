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رياضة > وزارة الرياضة تعلن استئناف جوائز الجماهير في دوري المحترفين
23/02/2022   11:36 م

وزارة الرياضة تعلن استئناف جوائز الجماهير في دوري المحترفين

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أعلنت وزارة الرياضة، اليوم (الأربعاء) استئناف الجوائز العينية المقدَّمة للجماهير الرياضية الحاضرة في كل مباراة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

وكشف حساب وزارة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استئناف تقديم الجوائز، اعتباراً من الجولة المقبلة، وهي عبارة عن (سيارة _ جهاز آيفون _ كرة قدم).

وتنطلق مباريات الجولة المقبلة “22” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين، الذي يتصدر ترتيبه نادي الاتحاد، يوم السبت المقبل. وفق “أخبار 24”.

وزارة الرياضة تعلن استئناف جوائز الجماهير في دوري المحترفين

رياضة
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