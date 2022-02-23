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رياضة > أنمار الحائلي: وجّهت بالاحتفال بـ”الدوسري” بين جماهير الذهب
23/02/2022   11:36 م

أنمار الحائلي: وجّهت بالاحتفال بـ”الدوسري” بين جماهير الذهب

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، توجيهه بالاحتفال بلاعب فريقه للألعاب الإلكترونية، مساعد الدوسري، بعد تتويجه ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني.

وغردّ الحائلي، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الأربعاء): “وجّهت إدارة العلاقات العامة بالترتيب للاحتفال بنجمنا العالمي الكابتن مساعد الدوسري وإنجازه الجديد قبل إحدى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم في جدة بين جماهير الذهب”. وفق “أخبار 24”.

ويأتي تتويج نادي الاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني للمرة الثالثة على التوالي.

أنمار الحائلي: وجّهت بالاحتفال بـ”الدوسري” بين جماهير الذهب

رياضة
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