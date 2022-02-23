المملكة تتصدر ترشيحات استضافة مجموعات دوري أبطال آسيا

أفادت مصادر، بأن المملكة تتصدر ترشيحات، الدول المستضيفة لمجموعات غرب آسيا في النسخة الجديدة من دوري الأبطال.
وتعد المملكة بحسب المصادر، المرشح الأبرز لاستضافة المباريات في الرياض وجدة والدمام والقصيم.
وأضافت المصادر، أن الإمارات قد تتقدم بطلب استضافة مجموعة فيما لم تكشف قطر عن موقفها في هذا الشأن والحال ذاته لأندية إيران وأوزبكستان . وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المملكة استضافت، منافسات دوري أبطال آسيا الخاصة بدور المجموعات الموسم الماضي الذي توج بلقبه نادي الهلال على حساب بوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية.