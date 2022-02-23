نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > المملكة تتصدر ترشيحات استضافة مجموعات دوري أبطال آسيا
23/02/2022   11:36 م

المملكة تتصدر ترشيحات استضافة مجموعات دوري أبطال آسيا

+ = -
534

أفادت مصادر، بأن المملكة تتصدر ترشيحات، الدول المستضيفة لمجموعات غرب آسيا في النسخة الجديدة من دوري الأبطال.

وتعد المملكة بحسب المصادر، المرشح الأبرز لاستضافة المباريات في الرياض وجدة والدمام والقصيم.

وأضافت المصادر، أن الإمارات قد تتقدم بطلب استضافة مجموعة فيما لم تكشف قطر عن موقفها في هذا الشأن والحال ذاته لأندية إيران وأوزبكستان . وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المملكة استضافت، منافسات دوري أبطال آسيا الخاصة بدور المجموعات الموسم الماضي الذي توج بلقبه نادي الهلال على حساب بوهانج ستيلرز بطل كوريا الجنوبية.

المملكة تتصدر ترشيحات استضافة مجموعات دوري أبطال آسيا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200016.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.