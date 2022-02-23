مران الهلال: مناورة فنية.. وثلاثي الفريق يواصل التأهيل

استأنف فريق الهلال، مساء اليوم (الأربعاء) تدريباته بعد أن منحه الجهاز الفني بقيادة رامون دياز راحة يوم أمس (الثلاثاء) بعد تأهلهم إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
واشتمل المران على تدريبات لياقية وبدنية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء النصر، بجانب مناورة فنية على كامل الملعب لبقية اللاعبين أمام (هلال 19).
وواصل ثلاثي فريق الهلال عبدالله عطيف، محمد البريك وناصر الدوسري برامجهم العلاجية والتأهيلية. وفق “أخبار 24”.
ويؤدي فريق الهلال، مساء يوم غد (الخميس)، مرانه الرئيسي؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الحزم يوم (السبت) المقبل.