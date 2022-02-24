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جديد المحليات > “التجارة” تكشف عن شركة لبيع الزيوت بأبها تتجاوز إيراداتها 10 ملايين ريال صححت وضعها من التستر
24/02/2022   7:12 ص

“التجارة” تكشف عن شركة لبيع الزيوت بأبها تتجاوز إيراداتها 10 ملايين ريال صححت وضعها من التستر

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كشفت وزارة التجارة عن شركة متخصصة في بيع الزيوت والشحوم في أبها، استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عبر نقل ملكية المنشأة لشخص آخر.

وأوضحت الوزارة أن الشركة تعمل منذ 3 سنوات، وتتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، مبينة أن كل أعمال الشركة أصبحت نظامية.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كل الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص). وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تكشف عن شركة لبيع الزيوت بأبها تتجاوز إيراداتها 10 ملايين ريال صححت وضعها من التستر

جديد المحليات
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