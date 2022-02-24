ما هو مرض “الأنيميا المنجلية”.. وما هي طرق الوقاية منه؟

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الأنيميا المنجلية مرض وراثي ينتج عنه نقص نسبة الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى تباطؤ أو منع نقل الدم والأكسجين للجسم.
وقدمت المدينة عددًا من النصائح للوقاية من الأنيميا المنجلية، أبرزها الالتزام بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج، واستشارة الطبيب قبل الحمل في حال كان أحد الزوجين حاملًا للمرض.
كما استعرضت مجموعة من النصائح للمصابين بالأنيميا المنجلية؛ منها شرب كميات كافية من الماء، وممارسة الرياضة المنتظمة لتقليل التعرض لنوبات الألم، إلى جانب تجنب التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة. وفق “أخبار 24”.
وأوصت المصابين بالأنيميا المنجلية بالراحة وتجنب الضغوط اليومية، وتناول حمض الفوليك الذي يساعد في علاج حالات فقر الدم، وعدم تناول الأدوية إلا بوصفة طبية.