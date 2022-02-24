أعلنت وزارة التجارة استدعاء 24 منتج مقبض مساعد السرير المنزلي من نوع “drive”، رقم الطراز (RTL15063-ADJ)، نتيجة لوجود عيوب قد تؤدي للوفاة.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء احتمالية أن يعلَق المستخدم داخل مقبض مساعد السرير أو بين المقبض وجانب مرتبة السرير، مما قد يشكل خطر الوفاة بالاختناق.
ودعت إلى التوقف فورًا عن استخدام المنتج، وإعادته إلى منفذ البيع واسترداد كامل مبلغ الشراء نقدًا.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء
مقبض مساعد السرير المنزلي “drive”
🔍 رقم الطراز (RTL15063-ADJ)
🔻 لاحتمالية أن يعلَق المستخدم داخل مقبض مساعد السرير أو بين المقبض وجانب مرتبة السرير مما قد يشكل خطر الوفاة بالإختناق.
#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/jbhQLat4e9
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 23, 2022
وفق “أخبار 24”.