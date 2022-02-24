شاهد.. تجسيد الإمام تركي بن عبدالله في “أوبريت التأسيس”

شهد أوبريت التأسيس الذي أقيم أمس (الأربعاء) ضمن احتفالات الذكرى الأولى بيوم التأسيس، تجسيداً للإمام تركي بن عبدالله مؤسس الدولة السعودية الثانية.
وجسدت لوحة رمز الشجاعة الفرسان والخيالة الذين كانوا مع الإمام تركي في سعيه لإعادة تأسيس الدولة واختيار الرياض عاصمة لها، لتنطلق مرحلة إعادة البناء مع شعبه ورجاله.
وأنشد الفنان راشد الفارس كلمات لوحة رمز الشجاعة التي خلدت ذكرى الإمام تركي، حيث تغنت بانطلاقته من الغار على متن فرسه بسيفه الأجرب، من أجل مواجهة الأعداء والسعي لإعادة أمجاد الدولة السعودية. وفق “أخبار 24”.
في #أوبريت_التأسيس مشاهد من شجاعة الإمام تركي بن عبدالله، الذي انطلق من الغار لمواجهة الأعداء بسيفه الأجرب!
حيث أعاد تأسيس الدولة وبناءها، كما اختار الرياض عاصمة لها.. لتنطلق مرحلة إعادة البناء مع شعبه ورجاله.#يوم_التأسيس#يوم_بدينا pic.twitter.com/nKwjQVQAlf
— يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 23, 2022
الأجرب.. “راعيه تركي كلمته ماتثنى.. قرم تعلّا فوق ظهر الحصاني”
بجهده.. “خلا الرياض العاصمة في وطنا.. وآمن بحكمه كل قاصي وداني”#أوبريت_التأسيس#يوم_التأسيس#يوم_بدينا pic.twitter.com/uDLM89Bzi0
— يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 23, 2022