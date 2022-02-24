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جديد المحليات > شاهد.. تجسيد الإمام تركي بن عبدالله في “أوبريت التأسيس”
24/02/2022   7:13 ص

شاهد.. تجسيد الإمام تركي بن عبدالله في “أوبريت التأسيس”

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شهد أوبريت التأسيس الذي أقيم أمس (الأربعاء) ضمن احتفالات الذكرى الأولى بيوم التأسيس، تجسيداً للإمام تركي بن عبدالله مؤسس الدولة السعودية الثانية.

وجسدت لوحة رمز الشجاعة الفرسان والخيالة الذين كانوا مع الإمام تركي في سعيه لإعادة تأسيس الدولة واختيار الرياض عاصمة لها، لتنطلق مرحلة إعادة البناء مع شعبه ورجاله.

وأنشد الفنان راشد الفارس كلمات لوحة رمز الشجاعة التي خلدت ذكرى الإمام تركي، حيث تغنت بانطلاقته من الغار على متن فرسه بسيفه الأجرب، من أجل مواجهة الأعداء والسعي لإعادة أمجاد الدولة السعودية. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تجسيد الإمام تركي بن عبدالله في “أوبريت التأسيس”

جديد المحليات
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