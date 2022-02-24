الأرصاد: الأسبوع المقبل يبدأ فصل الربيع وينتهي الشتاء.. وعواصف ترابية الخميس والجمعة

أوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التقارير الأخيرة تشير إلى تقلبات في أجواء المملكة، تشهد رياحًا نشطة وفرصة لهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على بعض المناطق، إضافة إلى تذبذب في درجات الحرارة.
وأشار القحطاني خلال مداخلة لبرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إلى أن التقلبات الجوية مؤشرات واضحة على اقتراب انتهاء فصل الشتاء ودخول المرحلة الانتقالية وهي فصل الربيع، مبينًا أنه مع نهاية الأسبوع المقبل ومع بداية اليوم الأول من الشهر الميلادي يدخل فصل الربيع أرصاديًا وينتهي الشتاء.
وأضاف أن تقرير المركز رصد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تشمل عددًا من مناطق المملكة خاصة تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية، تصل إلى مستوى عواصف ترابية يوم الخميس والجمعة بسرعة رياح تصل إلى 50 كم في الساعة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل عددًا من مناطق المملكة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف وتبوك، تمتد إلى مناطق حائل والحدود الشمالية والرياض والقصيم.
فيديو | الأرصاد:
من أول الشهر الميلادي المقبل سيبدأ فصل الربيع وينتهي الشتاء#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/WsmofT0xr5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2022