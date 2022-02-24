تحتفل دولة الكويت في الـ 25 من فبراير من كل عام باليوم الوطني، والذي يجسّد ذكرى استقلالها عن بريطانيا، لتبدأ بعدها مسيرة وطنية لبناء الدولة العصرية الحديثة.
ويعود تاريخ الاحتفال الأول بهذه المناسبة إلى 19 يونيو عام 1962، وهي المرة الوحيدة التي تم الاحتفال باليوم الوطني في هذا اليوم، حيث قررت الدولة ترحيل الاحتفال اعتبارًا من العام التالي 1963 ليتم دمجه مع تاريخ جلوس الراحل عبدالله السالم الصباح والذي يوافق يوم 25 فبراير.
احتفالات شعبية رسمية
تتزين الكويت في هذا اليوم بمظاهر احتفالية تعُم أرجاء البلاد في جميع الشوارع والميادين، وتفتح الدولة معالمها السياحية والتاريخية للزوار من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة، والتي تتضمن العروض العسكرية البرية والجوية والبحرية، بمشاركة من الجيش والشرطة والحرس الوطني. وفق “أخبار 24”.
ويخرج الشعب الكويتي في هذا اليوم إلى الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ والمطاعم ويتجولون في الشوارع ومراكز التسوق في المدينة، ومن أبرزها شاطئ المسيلة ومنتزه الشعب الترفيهي، إلى جانب بث النشيد الوطني في كل مكان.
المملكة والكويت.. علاقات راسخة و”شعار موحّد”
تشارك المملكة شقيقتها الكويت الاحتفال بيومها الوطني سنويًا على المستويين الرسمي والشعبي، وهذا العام أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحّد للاحتفاء باليوم الوطني لدولة الكويت؛ حيث أتاح تحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.
وتتسم العلاقات السعودية الكويتية بعمقها التاريخي، المبني على الأخوة والمصير المشترك، وحسن الجوار، وتميزت كذلك بترابط رسمي وشعبي وثيق، تجلى في حرص القيادة في البلدين الشقيقين على توطيد وتطوير أوجه التعاون المشترك.