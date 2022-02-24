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جديد المحليات > رفض التحذيرات الطبية.. “الصحة” تعرض حالة مواطن أصيب أبناؤه بأمراض وراثية
24/02/2022   7:12 ص

رفض التحذيرات الطبية.. “الصحة” تعرض حالة مواطن أصيب أبناؤه بأمراض وراثية

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استشهدت وزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، بحالة أحد المواطنين، أصيب أبناؤه ببعض الأمراض الوراثية، بعدما لم يكترث لعدم تطابقه طبيًا مع زوجته.

وقال المواطن، خلال مقطع فيديو شاركته وزارة الصحة عبر حساب “عش بصحة”، إنه حصل على تقرير من أحد المستشفيات يفيد بأنه لا يوجد توافق طبي مع خطيبته قبل إتمام زواجهما، كما حذره المستشفى من عواقب هذا الزواج، إلا أنه قرر المضي قدمًا فيه، رغم الآراء المتباينة للأشخاص الذين استشارهم بشأن الأمر.

وأضاف أن الزواج أسفر عن إنجاب طفلتين تعانيان من الأنيميا المنجلية، بالإضافة إلى ابن ثالث يحمل المرض الوراثي، ولكن دون أن تظهر عليه أعراضه. وفق “أخبار 24”.

وأكدت وزارة الصحة، خلال تعقيبها على الحالة، أن التوافق العاطفي بين الجانبين لا يكفي لإنجاب أبناء أصحاء، مشددة على ضرورة التأكد من التوافق الطبي بين الزوجين لتجنب الإصابة بالأمراض الوراثية.

رفض التحذيرات الطبية.. “الصحة” تعرض حالة مواطن أصيب أبناؤه بأمراض وراثية

جديد المحليات
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