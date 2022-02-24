ماذا يجب عليك فعله عند ارتفاع حرارة محرك السيارة؟

يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحرك عن الوضع الطبيعي إلى حدوث مشاكل قد تسبب تلف المحرك، كما أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على ارتفاع حرارة محرك السيارة، منها عمر المحرك وموديل السيارة، وكمية المسافة التي قطعتها، ونسبة تركيز الماء داخل الرادياتير.
أسباب ارتفاع الحرارة
هناك عدة أسباب لارتفاع حرارة محرك السيارة، منها انخفاض مستوى سائل التبريد، وتلف مروحة التبريد، وتراكم الأوساخ وانسداد الرادياتير، ومشاكل في التوصيلات، ونقص زيت المحرك، وتلف مضخة الماء. وفق “أخبار 24”.
تتراوح درجة حرارة المحرك الطبيعية بين 75-105 درجات مئوية، ومعظم السيارات عند تشغيلها تبقى درجة حرارة المحرك فيها بين 80-90 درجة مئوية، وتختلف الحرارة بنسبة بسيطة في أيام الصيف أو الشتاء، كما أن الاختلاف قد يحدث حسب طبيعة الطرق التي تسير فيها السيارة سواءً كانت في المدينة أو في الزحام أو على الطرق السريعة أو في المرتفعات.
ويعد اختلاف درجة الحرارة في بعض الظروف أمرا طبيعيا في حال ثبت هذا الارتفاع عند حد معين ولم يستمر أكثر.
وفي حال ارتفعت الحرارة عن الحد الطبيعي وظهرت تنبيهات في مؤشر الحرارة، فينبغي اتباع الإجراءات التالية:
إطفاء المكيف وتشغيل التدفئة وفتح النوافذ، وتخفيف السرعة مباشرةً وعدم وضع ناقل الحركة على N، ولكن باستخدام دواسة الفرامل تدريجيا حتى تتوقف، فذلك يساعد على تخفيف الحرارة في دورة التبريد.
بعد التوقف في مكان آمن شغل إشارات التنبيه وأطفئ المحرك، ثم افتح غطاء المحرك لمدة لا تقل عن 25 دقيقة قبل فتح غطاء الرادياتير، تجنب فتحه مباشرةً ودرجة حرارة المحرك عالية، إذ أن درجة حرارة الماء قد تصل إلى 140 درجة مئوية وقد تؤدي إلى حروق خطيرة.
بعد انتظار المدة الكافية ليبرد المحرك، يمكن باستخدام قطعة قماش سميكة وتدوير غطاء الرادياتير ببطء والتوقف عند سماع صوت “الطقة” الأولى، والانتظار قليلاً حتى يخرج ما تبقى من بخار الماء الساخن، ومن بعد ذلك يمكن تدوير الغطاء وسماع صوت “الطقة” الثانية وفتحه كاملاً.
ضع قليلا من سائل تبريد المحرك أو ماء فاتر ثم شغل المحرك وأكمل إضافة السائل بالتدريج وتجنب إضافة السائل كاملاً بسرعة، وتجنب استخدام الماء البارد الذي قد يؤثر على القطع الداخلية التي ما زالت ساخنة.
أعد إغلاق غطاء الرادياتير ثم توجه لأقرب مركز صيانة للتأكد من سبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد.