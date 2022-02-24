تطورات جديدة بشأن مفاوضات النصر لضم حارس الأهلي المصري

كشفت مصادر صحفية، عن تطورات جديدة، بشأن مفاوضات مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لضم حارس مرمى فريق الأهلي المصري محمد الشناوي.
وقالت المصادر، إن المفاوضات بين إدارة النصر، وحارس الأهلي المصري الشناوي، توقفت خلال الساعات الماضية؛ بسبب ضعف العرض المالي المقدم من جانب النصر للفريق المصري.
وأوضحت المصادر، أن إدارة النصر، سعت لاستعارة الشناوي لمدة موسم مع عرض راتب سنوي مغر، ولكن الأهلي رفض التخلي عن حارسه الدولي. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، أشارت مصادر صحفية مصرية، إلى أن مسؤولي الأهلي المصري طالبوا محمد الشناوي قائد الفريق، بتجاهل العرض المغري الذي تلقاه من النصر للانضمام له خلال لفترة المقبلة.