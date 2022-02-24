استعرضت دارة الملك عبد العزيز مؤخراً، مجموعة من المهن التراثية التي كان يعمل بها أهل المملكة قديماً، والتي تشمل 3 مهن وهي: “النَّهَّام، والطَّاوي، والقَّلَّاف”.
وتحكي هذه المهن التراثية تاريخ المملكة، وتجسّد تراث الآباء والأجداد وتسطر أصالة الماضي وعراقة الحاضر، ومنها مهنة “القَّلَّاف” وهو صانع السفن الخشبية وخصوصاً سفن الغوص التي كانت تسمى بـ “المحمل”.
كما تعتبر مهنة “النهام” من الحرف المتعلقة بسفن الغوص، فهو مطرب السفينة الذي يقوم بالغناء على طريقة الموال للتسلية، وتخفيف المشقة والإرهاق على فريق السفينة، وكان عادةً يقوم بالتلاعب الإبداعي في ألفاظ تلك المواويل. وفق “أخبار 24”.
أما كلمة “الطَّاوي” كانت تطلق على الشخص المسؤول عن صف الحجر على جوانب امتداد البئر إلى أسفل، وهي مهنة خطرة الغرض منها تسهيل عملية النزول إلى البئر وقت الحاجة، وحتى لا يتسرّب ماؤها إلى جوانبها الترابية.