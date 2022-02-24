بعد انتظار دام ١٤ عاما : رجل الأعمال صالح العسكر يبادر بإنشاء مركز الشيخ صالح العسكر الحضاري بالخرج

التقى محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه برجل الأعمال أ. صالح بن عبدالله العسكر الذي قدم مبادرة وطنية بإنشاء مركزاً حضارياً في محافظة الخرج ليكون وجهة حضارية وثقافية لمحافظة الخرج وزوارها .
وقدم الدراسة المعدة بإشراف سعادة د. فرحان بن حسين الجعيدي . متضمنةً رسالة المركز وأهدافه ومكوناته .
وقد بارك محافظ الخرج هذه المبادرة المباركة والغير مستغربة من ابن الخرج البار صالح العسكر مثنياً على أهداف المركز والتي ستحقق بإذن الله إضافة مهمة للخرج وتاريخها وسيكون منهل للمهتمين والزوار . وأشاد بتوقيت إطلاق هذه المبادرة ليتزامن مع فترة مهمة وهي احتفاء هذا الوطن العزيز بيوم التأسيس. كما أشاد بجهود الدكتور الجعيدي الدائمة في خدمة العلم وخدمة هذه المحافظة وفي التصور المقترح لهذا المركز .
ومن الجدرير بالذكر أن رسالة المركز وأهدافه تتركز في :
1- تعزيز رؤية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والخدمة المجتمعية.
2- إقامة معرض دائم عن حياة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه -في الخرج.
3- عرض الدراسات والبحوث عن تاريخ الخرج القديم والحديث وجغرافيته.
4- الاهتمام بالشؤن الثقافية والحضارية في المنطقة وتوفير البيئة المحفزة على الابداع.
5- التفاعل مع كافة أنواع النشاط الثقافي المحلي بتوفير قاعات للندوات والمحاضرات والمعارض المتوافقة مع السياسة العامة للمملكة .