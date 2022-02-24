“الإحصاء”: ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 62.6% خلال ديسمبر الماضي

سجَّلت الصادرات السلعية في شهر ديسمبر 2021م ارتفاعًا بنسبة 62.6% عن نفس الشهر من العام الماضي (ديسمبر 2020م)، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وكشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة بلغت 106.3 مليار ريال، مرتفعة بمقدار 65.3 مليار ريال عن قيمتها في نفس الشهر من عام 2020 نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.6 مليار ريال، بنسبة 65.9%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71% في شهر ديسمبر 2020م إلى 72.4% في شهر ديسمبر 2021م، بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021م بمقدار 1.7 مليار ريال وبنسبة 1.6%.
وأوضح أن الصادرات غير البترولية سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 54.5% عن شهر ديسمبر 2020، حيث سجَّلت 29.3 مليار ريال مقابل 18.9 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 2.6 مليار ريال، وبنسبة 9.9% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2021م. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الواردات السلعية للمملكة في شهر ديسمبر 2021م سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 17.7% بمقدار 8 مليارات ريال؛ إذ بلغت قيمتها 53.5 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال في شهر ديسمبر (عام 2020م)، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق نوفمبر 2021م بمقدار 2.9 مليار ريال بنسبة 5.8%.