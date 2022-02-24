مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة.. وانخفاض في الحالات الحرجة وحالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاعاً طفيفاً في عدد حالات الإصابة الجديدة مقارنة بيوم أمس حيث بلغت 677 حالة، ليبلغ إجماليها 742541 حالة.
كما بين التقرير أن حالات الشفاء من الفيروس سجلت انخفاضاً، إذ بلغت 1585 حالة، كما انخفضت الحالات الحرجة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 797 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حالات التعافي ارتفع إلى 718979 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 8991 حالة. وفق “أخبار 24”.