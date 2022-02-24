نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة.. وانخفاض في الحالات الحرجة وحالات التعافي
24/02/2022   1:11 م

مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة.. وانخفاض في الحالات الحرجة وحالات التعافي

+ = -
963

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاعاً طفيفاً في عدد حالات الإصابة الجديدة مقارنة بيوم أمس حيث بلغت 677 حالة، ليبلغ إجماليها 742541 حالة.

كما بين التقرير أن حالات الشفاء من الفيروس سجلت انخفاضاً، إذ بلغت 1585 حالة، كما انخفضت الحالات الحرجة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 797 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حالات التعافي ارتفع إلى 718979 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 8991 حالة. وفق “أخبار 24”.

حالات كورونا

مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة.. وانخفاض في الحالات الحرجة وحالات التعافي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200097.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.