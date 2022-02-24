بالفيديو والصور :بسعة سريرية بلغت أكثر من 100 سرير.. أمير جازان يفتتح مستشفى الدرب

افتتح أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، يوم أمس (الأربعاء)، مستشفى الدرب العام وعددًا من المشاريع الصحية التطويرية بالمنطقة بقيمة تخطت 62.2 مليون ريال.
وأوضح مدير عام صحة جازان، عبدالرحمن بن دبي، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى الدرب العام بسعة 100 سرير، فيما تبلغ السعة السريرية الإجمالية للمستشفى 200 سرير، في حين بلغت تكلفتها الإجمالية 337.3 مليون ريال، وستقدم خدماتها لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.
وأضاف أن المستشفى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ويضم عددًا من الكوادر البشرية الطبية والفنية والإدارية، كما تم استحداث العديد من الأقسام العلاجية كالعناية المركزة للكبار والأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة، إضافة إلى أقسام التنويم والأقسام الطبية المساعدة والمكاتب الإدارية.
يذكر أن المشروعات الصحية الأخرى التي دشنها أمير منطقة جازان تضمنت إنشاء وتجهيز التأهيل الطبي بمستشفى صامطة العام، وإنشاء وتجهيز مركز صحي عيبان وتطوير 10 مراكز صحية وفق الهوية الجديدة لوزارة الصحة، وتطوير بيئة العمل بمراكز التدريب وقاعة المؤتمرات بمستشفيات صامطة والملك فهد، وتطوير الصيدلية الذكية والروبوت ووحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد المركزي. وفق “أخبار 24”.
بسعة سريرية بلغت أكثر من 100 سرير، سمو أمير منطقة جازان بحضور معالي وزير الصحة يفتتح مستشفى الدرب وعددًا من المراكز الصحية. pic.twitter.com/rmimc26EsR
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 24, 2022