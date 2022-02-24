تؤثر على القلب والكلى.. “الغذاء والدواء” تحذر من الإفراط في استخدام مادة المُر

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مادة المُر (المرة) بكميات عالية، وذلك لأنها تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب بالإضافة إلى حدوث التهابات في الكلى.
وأوضحت الهيئة، أنه يُحظر استخدامها كليًا على المرضع وكذلك الحامل، لأنها تحفز من انقباض الرحم، وقد تسبب الإجهاض وحدوث نزيف، وكذلك يجب التوقف عن استخدامها قبل إجراء العمليات الجراحية بأسبوعين، إذ إنها تخفض السكر في الدم.
وأبانت أن استخدامها قد يتعارض مع بعض الأدوية، كدواء الوارفارين، إذ إنها قد تؤدي لحدوث تخثر في الدم والإصابة بالجلطات، وكذلك تعمل مع أدوية السكر على انخفاض السكر في الدم، عن الحد المسموح به. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الكميات المسموح بها تتراوح من 2 إلى 4 جرامات يوميًا كحد أقصى، فهي تستخدم كعلاج في الطب البديل لالتئام قروح اللثة والمعدة والأمعاء والجروح الجلدية، وكغسول مطهر للفم، ولتخفيف أعراض البرد والسعال.