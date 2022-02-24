“الاستثمارات العامة” يعلن افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة له في 3 عواصم عالمية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس) افتتاح 3 مكاتب جديدة لشركات تابعة له في كلٍّ من لندن ونيويورك وهونغ كونغ.
وقال الصندوق إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استمرارية تحقيق مستهدفات استراتيجيته المستقبلية وتفعيلاً لخطط التوسع على المستوى العالمي، وفي إطار تحقيق استراتيجية النمو على المستوى العالمي، وتأكيداً على التزام الصندوق تجاه شراكاته العالمية وتوجهها نحو الاستثمار في القطاعات والصناعات والشركات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.
ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا في العديد من القطاعات والأعمال العالمية الأكثر ابتكارًا، في مناطق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية. وستسهم المكاتب الجديدة في تمكين الصندوق من مواصلة عمله مع شركائه في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في دعم مساعي التحول في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
وقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية في مختلف المجالات والذين يمثلون أكثر من 40 جنسية ضمن فريق عمله.
كما يأتي هذا التوسع الدولي في الوقت الذي يواصل فيه إحراز التقدم في إطار استراتيجيته 2021 – 2025، حيث يستهدف تنمية أصوله تحت الإدارة لتصل إلى 4 تريليون ريال سعودي (1.7 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2025، ومواصلة العمل على تأسيس قطاعات وشركات وفرص عمل جديدة. وفق “أخبار 24”.