أول شركة في العالم..”المراعي” تحصل على الشهادة الدولية في رعاية صحة الحيوان بـ “الألبان” و”الدواجن”

أصبحت شركة المراعي أول شركة على مستوى العالم تحصل على الشهادة العالمية الخاصة برعاية الحيوان في مجال مزارع الألبان وعمليات التشعيل المرتبطة بها. كما أصبحت أيضًا أول شركة في المملكة العربية السعودية تحصل على الشهادة ذاتها في مجال تفريخ الدواجن ونقلها والعمليات المصاحبة للإنتاج، وذلك وفقا للمعايير المعتمدة لصحة الحيوان من مؤسسة National Science Foundation الدولية.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي:”إنّ المراعي، باعتبارها واحدة من كبريات الشركات الغذائية الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، تضع صحة ورعاية وتربية الحيوان في صميم أعمالها لضمان تقديم المنتجات الآمنة والمغذية لملايين المستهلكين الذين يثقون بعلامتها التجارية.”
وتابع العتيبي: ” إن تحقيق هذا الإنجاز يتفق مع استراتيجية المراعي للاستدامة “الأفضل كل يوم”، والتي ترتكز على العناية بالمستهلكين، وحماية البيئة، وتطوير منتجات مسؤولة، كما يعزز وعدنا الدائم بـ “جودة تستحق الثقة” للملايين من العملاء لأكثر من أربعة عقود مستمرة.”
من جانبها، قالت الدكتورة إيلين فانيير ، قائدة التخطيط التقني لصحة الحيوان في منظمة NSF العالمية :”نرحب بشركة المراعي كأول شركة في العالم تحصل على اعتماد GAWS من منظمة NSF العالمية لصحة الحيوان وذلك للأنظمة المتبعة من قبل الشركة في رعاية الحيوان وإنتاج الألبان”.
وأضافت: “يُعتبر الرفق بالحيوان ضرورة عالمية في مجال الزراعة والأغذية، وللمرة الأولى، تُشجع المنظمة صُناع الأغذية على تغيير استخدام الأنظمة التقليدية لرعاية الحيوان، واستبدالها بأنظمة حديثة تُركز على إدارة النظم والنتائج. ويسعدنا كثيراً حصول المراعي على شهادة اعتماد GAWS تعزيزاً لأهمية عافية الحيوانات في كل مرحلة من مراحل إنتاج الألبان والدواجن. “
جديرُ بالذكر أن شركة المراعي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، ويستهلك منتجاتها أكثر من 42 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.