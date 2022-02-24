المملكة تؤكد في رسالة لمجلس الأمن حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها

أكدت المملكة حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار وسلامة أراضيها، وأيضاً أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أي اعتداءات إرهابية.
وأوضحت أن ذلك يأتي وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مواجهة الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
جاء ذلك في رسالة القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار محمد العتيق، إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات الأخيرة على المملكة.
وأوضح العتيق أن رسالته هي لإبلاغ المجلس أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت يوم الاثنين 21 فبراير 2022، طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جيزان، التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف أن تلك المحاولة هدفها العدائية والوحشية لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية المدنية في المملكة والتي أصيب فيها ما لا يقل عن 16 مدنياً من جنسيات مختلفة؛ ثلاثة منهم في حالة حرجة. وفق “أخبار 24”.
وأشار العتيق في الرسالة إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استأنفت شن هجمات عبر الحدود من مطار صنعاء الدولي، وهو ما يؤكد الطبيعة العدائية والإرهابية لهذه المليشيا وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي ومورد أسلحتهم، فضلاً عن الموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديدهم للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.