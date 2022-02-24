نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > سعر النفط يتجاوز 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014
24/02/2022   11:03 م

سعر النفط يتجاوز 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014

+ = -
846

صعدت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، بعد غزو روسيا لأوكرانيا والمخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب في إمدادات الطاقة العالمية.

وتجاوز سعر خام برنت، وفقا لـ “رويترز”، 105 دولارات للبرميل، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 99.88 دولار للبرميل، وذلك لأول مرة منذ عام 2014.

وتعد روسيا من أبرز الدول المنتجة للنفط، وهي ضمن تحالف دول “أوبك بلاس” الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” وأطرافا من خارجها.

كما تعد روسيا أيضاً أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا وتوفر نحو 35 % من إمدادات الغاز الأوروبية.

سعر النفط يتجاوز 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200139.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.