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جديد المحليات > شاهد.. ألعاب نارية وطائرات الدرونز في “عرض الضوء” بالرياض احتفالاً بيوم التأسيس
24/02/2022   11:03 م

شاهد.. ألعاب نارية وطائرات الدرونز في “عرض الضوء” بالرياض احتفالاً بيوم التأسيس

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انطلقت في العاشرة مساء اليوم الخميس الفعالية الثالثة “عرض الضوء” في احتفالات ذكرى يوم التأسيس، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام.

وتضمنت الفعالية مزيجا مميزا من الألعاب النارية وطائرات الدرونز، التي شكلت أطيافاً ضوئية جميلة لعلم المملكة، وصوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما استمتع الحاضرون بلمسات ساحرة صنعتها المؤثرات الضوئية؛ ليعيشوا لحظات مميزة، عبر 10 لوحات فنية متناغمة في سماء مدينة الرياض.

وأقيمت العروض في ساحات مفتوحة، من الساعة 10 مساء، ولا يتطلب حضورها الحصول على تذاكر، كما يوصى بأن يرتدي الحاضرون أزياء وطنية مستوحاة من دليل أزياء يوم التأسيس.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ألعاب نارية وطائرات الدرونز في “عرض الضوء” بالرياض احتفالاً بيوم التأسيس

جديد المحليات
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