أعلنت هيئة التراث، اليوم (الخميس)، عن نجاح بعثة سبر الآثار الغارقة التابعة لها بقيادة 5 غواصين سعوديين من منسوبيها، في الكشف عن حطام سفينة غارقة في البحر الأحمر مقابل سواحل محافظة حقل، والعثور على المئات من القطع الأثرية التي كانت جزءاً من حمولة السفينة.
وأوضحت أن الفريق المتخصص في أعمال مسح التراث المغمور في البحر الأحمر تمكن من تحديد موقع حطام السفينة الذي يبعد عن الشاطئ مسافة 300م، وتم توثيق المسح بمجموعة من الصور الفوتوغرافية ثلاثية الأبعاد، وتحديد المنطقة التي تحوي تلك الآثار الغـارقة.
وبينت أن التقارير الأولية تشير إلى أن السفينة ربما تعرضت إلى حـادث اصطدام بالشعاب المرجانية أدت إلى تناثر أجزائها وسقوط حمولتها، فيما كشفت الأدلة أن رحلة السفينة كانت في أواخر القرن الـ18 الميلادي، وهي الفترة التي عُرفت بكثرة رحلات التجارة البحرية في البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن القطع الفخارية التي عُثر عليها غالبيتها من نوع “أمفورا” المُصنّع في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط.
فريق مكون من 5 غواصين سعوديين ضمن بعثة سبر الآثار الغارقة التابعة لـ #هيئة_التراث ينجح بالكشف عن آثار مغمورة في مياه البحر الأحمر. pic.twitter.com/oFo16dnbmO
— هيئة التراث (@MOCHeritage) February 24, 2022