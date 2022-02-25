طقس الجمعة.. أمطار رعدية على عدة مناطق بينها الرياض.. ورياح نشطة بالمدينة وتبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على منطقة حائل وشمال منطقة الرياض والشرقية (القيصومة) وبريدة، على أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وغرب المملكة.
وأضاف أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك الجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10- 25 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.