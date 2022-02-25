صورة رائعة لخادم الحرمين وولي العهد تزين سماء الرياض أثناء فعالية “عرض الضوء” بالرياض

شهدت فعالية عرض الضوء التي أقيمت في الرياض أمس (الخميس)، ضمن فعاليات احتفالات ذكرى يوم التأسيس، رسم صورة لقيادة المملكة في سماء العاصمة.
وأضيئت السماء بصورة جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويتوسطهما علم المملكة، وسط تفاعل الجمهور الذي حضر الفعالية وكذلك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت فعالية عرض الضوء مزيجاً مميزاً من الألعاب النارية وطائرات الدرونز، التي شكلت أطيافاً ضوئية جميلة لعلم المملكة.
#يوم_بدينا | سماء الرياض تزدان بصورة #خادم_الحرمين_الشريفين و سمو #ولي_العهد أثناء فعالية #عرض_الضوء. #يوم_التأسيس #قناة_السعودية pic.twitter.com/C9gyyRmYhM
— قناة السعودية (@saudiatv) February 24, 2022