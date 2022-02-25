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جديد المحليات > هل يمكن إلغاء تأشيرة “الخروج النهائي” للعمالة أثناء التجربة؟.. “الجوازات” توضح
25/02/2022   6:59 ص

هل يمكن إلغاء تأشيرة “الخروج النهائي” للعمالة أثناء التجربة؟.. “الجوازات” توضح

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي للعمالة، التي نفذت خلال فترة تجربة العامل إلكترونياً عبر منصة “أبشر أعمال” الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة “أبشر أعمال” الإلكترونية تُسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

ولفتت إلى أن الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مُقيم، مشددةً على أن الفئة المستهدفة من هذه الخدمة هم أصحاب العمل للعمالة التجارية، كما أن الهدف هو تفعيل مبدأ إدارة بلا ورق وتسهيل الإجراءات والتحول الرقمي.

الجوازات

وفق “أخبار 24”.

هل يمكن إلغاء تأشيرة “الخروج النهائي” للعمالة أثناء التجربة؟.. “الجوازات” توضح

جديد المحليات
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