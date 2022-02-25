اختتام مناورات “رماح النصر 2022” بمشاركة عسكرية دولية

اختُتمت اليوم (الخميس) مناورات التمرين الجوي المشترك “رماح النصر 2022” الذي نفذته القوات الجوية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي بمشاركة واسعة من عدة دول شقيقة وصديقة.
واشتمل التمرين في مرحلته الختامية على عدة طلعات ومناورات جوية وتمارين تطبيقية نُفذت بكل كفاءة واحترافية من جميع القوات المشاركة.
ويهدف التمرين إلى زيادة التعاون العسكري بين الدول المشاركة، ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، وزيادة التنسيق العسكري والعملياتي بين جميع القوات المشاركة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد الحربي أن القوات المشاركة أظهرت انضباطاً وأداءً متميزاً وتنفيذاً متناغماً في أعقد سيناريوهات التهديد، حقق به التأثير والفعالية المطلوبة، والأهداف المخطط لها على جميع المستويات.