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جديد المحليات > “نجناج” بجدة تستعرض تطور أنواع وأشكال المفاتيح والأقفال على مدار تاريخ الدولة السعودية
25/02/2022   6:58 ص

“نجناج” بجدة تستعرض تطور أنواع وأشكال المفاتيح والأقفال على مدار تاريخ الدولة السعودية

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استعرضت فعالية نجناج في جدة، مراحل صناعة المفاتيح والأقفال على مدى تاريخ الدولة السعودية حتى الوقت الحاضر، وكيف تنوعت في أشكالها ونوعية خاماتها وأوزانها.

وبيّن المهتم بصناعة المفاتيح أنس رجب، أن أولى تلك الأدوات كانت الضبة والمفتاح المكونة من قفل خشبي للأبواب يحتوي على قطعتين إحداهما ثابتة طولياً والأخرى متحركة عرضياً.

وقدم رجب خلال مشاركته في فعاليات نجناج، معروضات الأقفال والمفاتيح الأثرية القديمة ومنها القفل الحديدي المديني نسبة إلى المدينة المنورة، والحديدي البلدي وهو بسيط الشكل يصنع بمكة المكرمة، والحديدي أبو جرس وهو من أقدم الأقفال الحديدية الفنية التي تتميز بجرس عند فتحه. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن المفاتيح والأقفال تعددت بعد ذلك وظهر حديثاً المضلع ومنحني الأسنان والمتصالب، كما دخلت الموضة على خط الصنعة فتعددت ألوانها فمنها الكروم والذهبي وغيره. ‏

الاقفال

الاقفال

“نجناج” بجدة تستعرض تطور أنواع وأشكال المفاتيح والأقفال على مدار تاريخ الدولة السعودية

جديد المحليات
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