وقفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية برئاسة الحرمين الشريفين، على جاهزية مباني التوسعات الجديدة بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك استعدادًا لموسم رمضان 1443هـ.
وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، أهمية استكمال منظومة الخدمات بالمباني القائمة وجاهزية المناطق والمسارات التي سيتم تخصيصها للمعتمرين والمصلين، والاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمشروعي توسعة المطاف والتوسعة الشمالية.
وأبان أنه من خلال الجولة تم بحث المكتسبات السريعة والمستهدفة لدى الرئاسة للارتقاء بمنظومة الخدمات، بالإضافة إلى التوافق على الآلية التي سيتم الأخذ بها والتي سيتم اعتمادها لإزالة الأسوار عن المناطق المستقطعة لمشاريع توسعة المطاف والمتعارضة مع مسارات الحركة الأفقية وعناصر الحركة الرأسية.
وأكد ضرورة رفع مستوى الجاهزية لكل المواقع والمرافق وتهيئتها والتأكد من عمل جميع الأنظمة الإلكتروميكانيكية والخدمات التشغيلية ومنظومة الإرشاد المكاني الاستاتيكية والديناميكية وفق الأطر والطرق الفنية السليمة، وذلك بتوفير كل السبل وتذليل العقبات لتقديم أفضل وأجود الخدمات لرواد بيت الله الحرام. “أخبار 24”.