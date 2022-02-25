فيديو.. “الحياة الفطرية” تنقذ دلفينًا جنح إلى المياه الضحلة في شاطئ الرايس بينبع

تمكن فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من إنقاذ دلفين جنح إلى المياه الضحلة في شاطئ الرايس بمدينة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وأوضح المركز أن الفريق تلقى بلاغا بجنوح أحد الدلافين وتعرضه للإنهاك وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الفريق تحرك من رأس بريدي إلى الموقع، حيث جرى معالجة الدولفين وإعطاؤه مادة الجلوكوز وتأهيله حتى استعاد نشاطه.
وأشار إلى أنه بعد المعالجة تم نقل الدلفين بالقارب إلى موقع مناسب لإطلاقه، والتأكد أنه قادر على الحركة بشكل طبيعي.
فريق من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية ينقذ دلفينًا جنح إلى المياه الضحلة في شاطئ الرايس بمحافظة بدر، وتمكن الفريق من معالجة الدولفين وتأهيله حتى استعاد نشاطه قبل نقله بالقارب إلى موقع مناسب لإطلاقه والتأكد أنه قادر على الحركة بشكل طبيعي. pic.twitter.com/JdKttCGetk
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) February 24, 2022
وفق “أخبار 24”.