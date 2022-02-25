“الأرصاد” يصدر تنبيهات بأمطار خفيفة وأخرى رعدية بعدة محافظات وأتربة مثارة في 5 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بأمطار خفيفة وأمطار رعدية بعدة مناطق، ورياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على أخرى.
وقال المركز، إن عددًا من المحافظات بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل ستشهد أمطاراً خفيفة يصاحبها نشاط للرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية.
وأضاف أن الحالة تبدأ في مكة المكرمة من الساعة الـ1 ظهراً، وتستمر حتى الـ9 مساء، بينما في المدينة المنورة والرياض من الساعة الـ10صباحاً وتستمر حتى الـ6 مساء، وفي القصيم وحائل تستمر حتى الثانية ظهراً، أما في الحدود الشمالية والجوف فتبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساء.
وأوضح أن بعض المحافظات بمناطق المدينة المنورة، والرياض، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وذلك من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ6 مساء، بينما تستمر الحالة في الحدود الشمالية والجوف حتى الـ7 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن عدداً من المدن بالمنطقة الشرقية ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة ستستمر حتى الـ12 ظهراً.