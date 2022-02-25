أظهرت إحصائيات وزارة الصحة حول مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، اليوم (الجمعة)، انخفاضاً طفيفاً في عدد حالات الإصابة الجديدة مقارنة بيوم أمس (الخميس)، حيث بلغت 664 حالة، ليبلغ إجماليها 743205 حالات.
كما بين التقرير أن حالات الشفاء من الفيروس سجلت انخفاضاً مقارنة بيوم أمس، إذ بلغت 1409 حالات، كما انخفضت الحالات الحرجة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 637 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد حالات التعافي يواصل الارتفاع، وبلغ عددها 720388 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 8993 حالة.
وفق “أخبار 24”.