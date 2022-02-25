لتوظيفهم بالخارجية.. توقيع مذكرة تفاهم لتدريب الخريجين والخريجات ضمن برنامج “تمهير”

وقعت وزارة الخارجية مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لدعم التوظيف والتدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات في الوزارة الخارجية وفروعها.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”.
وابانت أن توقيع المذكرة جاء في إطار الجهود المشتركة لإقامة شراكة استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل، سعياً لتطويرهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لدخولهم في سوق العمل.
وقع المذكرة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة الأمير فيصل بن سعد، وممثل صندوق تنمية الموارد البشرية مدير منطقة الرياض للفروع والمراكز عبدالرحمن المغيليث. وفق “أخبار 24”.