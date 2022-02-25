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جديد المحليات > شاهد.. رابح صقر يعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية في الخارج
25/02/2022   4:43 م

شاهد.. رابح صقر يعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية في الخارج

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عاد الفنان رابح صقر إلى المملكة بعد استكمال رحلة علاجه في الخارج، حيث خضع لعمليتين بالقلب خلال الفترة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة وصول رابح صقر إلى المطار، وفور وصوله سجد شكرا لله على عودته إلى أرض الوطن.

وتوجه عدد من متابعي رابح صقر على “تويتر” بالدعاء للمولى عز وجل من أجل سلامته، وأن يمن عليه بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.

وكان رابح صقر قد أعلن في وقت سابق، إلغاءه حفلاته العامة، على خلفية عمليتي القسطرة في القلب التي خضع لها، قبل أن يكشف مؤخرًا معاناته من الاكتئاب ليعود بعدها ويُطمئن جمهوره على حالته الصحية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. رابح صقر يعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية في الخارج

جديد المحليات
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