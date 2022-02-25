شاهد.. رابح صقر يعود إلى المملكة بعد رحلة علاجية في الخارج

عاد الفنان رابح صقر إلى المملكة بعد استكمال رحلة علاجه في الخارج، حيث خضع لعمليتين بالقلب خلال الفترة الماضية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة وصول رابح صقر إلى المطار، وفور وصوله سجد شكرا لله على عودته إلى أرض الوطن.
وتوجه عدد من متابعي رابح صقر على “تويتر” بالدعاء للمولى عز وجل من أجل سلامته، وأن يمن عليه بالشفاء ويبلغه تمام الصحة والعافية.
وكان رابح صقر قد أعلن في وقت سابق، إلغاءه حفلاته العامة، على خلفية عمليتي القسطرة في القلب التي خضع لها، قبل أن يكشف مؤخرًا معاناته من الاكتئاب ليعود بعدها ويُطمئن جمهوره على حالته الصحية.
وصول صقر الأغنية الخليجية بعد رحلة علاج خارج أرض الوطن .
الحمد الله على سلامتك والشوق فينا فاض فاض لشوفتك يا بو صقر 🦅🎼#رابح_صقر_يمثلنا | #رابح_صقر @RabehSaqer pic.twitter.com/pV40wOV2KU
— Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) February 24, 2022
وفق “أخبار 24”.