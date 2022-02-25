أبرزها “نظام الصلح في القصاص”.. مجلس الشورى يصوت على عدد من الموضوعات الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشورى، خلال جلساته التي سيعقدها في الأسبوع المقبل، عددًا من الموضوعات، أبرزها مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص؛ المقدم استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
وسيستعرض المجلس، يوم الإثنين المقبل خلال جلسته العادية الـ27، ملحوظات الأعضاء وآراءهم في تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
كما تقدم لجنة التجارة والاستثمار تقريريها بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة سلطنة عمان للتعاون في المجالات التجارية، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين المملكة وعمان.
وتعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، خلال الجلسة العادية الـ28، وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص؛ حيث سيصوت المجلس خلال الجلسة على قراره بشأنه.
ويضم النظام المقترح 18 مادة بهدف تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه. وفق “أخبار 24”.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في فرنسا، وكذلك الاطلاع على تقريرٍ تقدمه لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته.