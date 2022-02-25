سجلت المملكة على مدى السبعة أيام الماضية، العديد من الأحداث الهامة، التي تنوعت ما بين سياسية ورياضية واقتصادية.
وتصدرت قائمة هذه الأحداث الاحتفال بيوم التأسيس، وتدمير مسيّرة حوثية استهدفت جازان، بالإضافة لتوقيع أكبر اتفاقية شراكة استراتيجية مع القدية، وفي السطور التالية يقدم “أخبار 24” نبذة عن أبرز هذه الأحداث:
احتفالات يوم التأسيس
احتفلت المملكة يوم الثلاثاء الماضي بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى التي تقرر الاحتفال بها في 22 فبراير من كل عام، كما حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على التغريد على حسابه بموقع “تويتر” احتفاءً بهذه المناسبة.
سقوط طائرة وتدمير مسيّرة بجازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الإثنين الماضي، تدمير مسيّرة أُطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، ما أسفر عن وجود 16 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة، كما أعلن التحالف سقوط طائرة مسيّرة مفخخة بقرية المعبوج بجازان، أطلقتها الميليشيات الحوثية، مبيناً أن الحادثة لم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.
التأكيد على الحق السيادي للمملكة
أكدت المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار وسلامة أراضيها، وأيضاً أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أي اعتداءات إرهابية.
توقيع أكبر اتفاقية شراكة استراتيجية مع القدية
وقعت شركة القدية للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية تاريخية مع ناديي “النصر” و”الهلال”، وتتضمن الاتفاقية العديد من الامتيازات، منها تعزيز مكانة القدية كعاصمة مستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة في المملكة.
ارتفاع سهم أرامكو
سجل سهم شركة “أرامكو”، المدرج ضمن قطاع الطاقة بالسوق السعودي، يوم الإثنين الماضي، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق السعودي عند 40.20 ريال.
افتتاح 3 مكاتب لـ”الاستثمارات العامة” في 3 عواصم عالمية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الخميس)، افتتاح 3 مكاتب جديدة لشركات تابعة له في كلٍّ من لندن ونيويورك وهونغ كونغ، وذلك تفعيلاً لخططها في التوسع على المستوى العالمي.
مشروعات تنفذ لأول مرة في المملكة
أعلنت شركة القدية للاستثمار منحها عقدًا بقيمة 2.8 مليار ريال لتشييد أول منتزه ترفيهي للألعاب المائية في المملكة، كما شهد الأسبوع ذاته تدشين أول محطة لتحويل النفايات إلى الوقود البديل في المملكة.
تدشين خدمة جديدة
أتاحت وزارة العدل، خدمة للمدعي أو من يمثله نظامًا، تمكنه من تقديم طلب إعادة النظر في القضية المشطوبة، عبر البوابة الإلكترونية “ناجز”، كما أطلقت وزارة الصحة خدمة جديدة تختص بإنقاذ الحياة، وذلك عبر خط يعمل على مدار الساعة، كما أطلق “توكلنا” بوابة خاصة للمناسك ضمن خدمات الحج والعمرة.
إصدار تعديل بكود البناء السعودي
أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إصدار مرونة مؤقتة لحدود معامل الانتقال الحراري (U-Value) للمباني السكنية المكيفة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير يتعلق بالمباني السكنية المكيفة ذات 3 أدوار أو أقل لمباني فئة الأشغال (R3).
إصدار رسوم الأراضي البيضاء بجدة
أعلن برنامج الأراضي البيضاء إصدار رسومه للدورة السادسة في المرحلة الأولى بمدينة جدة لعام 1443/1444هــ،، ويمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2022
انطلق المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022م، وطرح فيه أكثر من 800 ورقة علمية، فضلا عن إعلان شركة “أرامكو” أنها تركز في الوقت الحالي على تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال أكثر من 800 براءة اختراع.
منتدى مستقبل العقار
انطلق منتدى مستقبل العقار يوم الأربعاء الماضي، وأدلى عدد من المسؤولين بتصريحات هامة، أبرزها قرب الانتهاء من مشروع قطار الرياض، وإصدار 30 قرارا خاصا بتوطين عدد من الأنشطة.
فرق تتأهل لنصف نهائي كأس الملك
أسفرت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، عن تأهل أربع فرق، هي الفيحاء، والهلال، والاتحاد، والشباب، في حين تم إقصاء النصر والأهلي، والباطن والتعاون.
الأخضر النسائي يحقق الفوز
فاز المنتخب الوطني لكرة القدم “سيدات”، على منتخب سيشل، ، كما حقق الفوز في المباراة الثانية التي خاضها يوم أمس (الخميس)، على نظيره المالديفي، وذلك تمهيدًا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل رسمي.
اعتماد النظام الجديد لكأس السوبر السعودي
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، والذي سينطلق بمشاركة 4 فرق، هي بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلاق سباق “إكستريم إي”
احتضنت المملكة على مدار يومي السبت والأحد الماضيين جولة “ديزرت إكس بري” من السباق الافتتاحي للسلسلة العالمية “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وذلك بمشاركة 10 فرق يمثلها 20 متسابقاً.