الهيئة الملكية لمحافظة العلا تنضم لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

حصلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في محافظة العلا، نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في المحافظة.
وتتيح هذه العضوية للهيئة دعم استراتيجيتها في الحفاظ على الطبيعة من خلال إنشاء المحميات الطبيعية لحماية النظم البيئية والموائل الهشة، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، وكذلك إعادة توطين الأحياء الفطرية في موائلها الطبيعية وسلامة التنوع البيولوجي.
كما أنها ستعزز منصب الهيئة في حماية الطبيعة من خلال الاستفادة من خبرات ومعلومات 18 ألف متخصص من الاتحاد، إضافة إلى تبادل المعارف ومشاركة نتائج العمل في العلا مع المجتمع الدولي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، أن هذه العضوية ستسهم بدعم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الطبيعي والحياة البرية، وكذلك ستساعد في الاستفادة من الخبرات المتراكمة لحماية الطبيعة، ومشاركة الشركاء في المنظمة نموذج إعادة النظم البيئية التي طبقت في العلا.