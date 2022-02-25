بالفيديو والصور : انطلاق “كأس السعودية 2022” على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بجوائز 35.1 مليون دولار

انطلقت بطولة كأس السعودية 2022 في نسختها الثالثة اليوم الجمعة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض وهي تُعد الأغلى عالميا بجوائز تبلغ 35.1 مليون دولار.
ومع انطلاق أغلى سباق في العالم، أتيح للجمهور الحضور، ومتابعة نشاطات ممتعة وعائلية وفعاليات وبرامج مصاحبة، خلال يومي الإجازة الأسبوعية في المملكة.
وتشارك في الكأس هذا العام 16 دولة، ويصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جواداً، وعددها المشارك في شوط كأس السعودية والمصنف من الفئة الأولى يصل إلى 16 جواداً من 6 دول.
وجاءت نتائج اليوم الأول كما يلي:
الشوط الأول: الجواد “همساتي”، للمالك هادي آل مرزوق، والمدرب حمد آل رشيد، وبقيادة جويل روزاريو، سباق 1600 متر.
الثاني: الجواد “النشاص” للمالك أبناء حسن البوعينين والمدرب عبدالرحمن الشافي وبقيادة شين فولي، سباق 1600 متر.
الثالث: الجواد “رائد ” للمالك فهد ضيدان العتيبي والمدرب بدن السبيعي وبقيادة جلين بوس، سباق 1200 متر.
الرابع: الجواد “لودرديل” للمالك محمد العطية والمدرب البن دي ميول وبقيادة رونان توماس، سباق 2100 متر.
الخامس الجواد “ديباجي” للمالك الأمير سعود بن سلمان والمدرب متعب الملوح وبقيادة أليكسس مورينو في سباق 1400 متر.
السادس الجواد ” كحيلان الخيل ” للمالك ماجد مهل البقمي والمدرب غيث الغيث وبقيادة كيتلن جونز في سباق 1800 متر. وفق “أخبار 24”.
السابع الجواد “مستولي” للمالك أبناء هيف القحطاني والمدرب بدر سعود رزيق وبقيادة جويل روزاريو، سباق 1400 متر.
الثامن “فيرست كلاس”، للمالك نايف الكعبي والمدرب ألبن دي ميول، وبقيادة رونان توماس، 2100 متر.
🎥 شاهد الفائز بالشوط الثامن ” كأس المنيفة للخيل العربية الاصيلة ” برعاية @MOCSaudi
الجواد : فيرست كلاس
المالك : نايف سعد الكعبي
المدرب : البن دي ميول
الخيال : رونان توماس #كأس_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/ZcETy3SFni
— كأس السعودية 🏆 (@TheSaudiCup_AR) February 25, 2022
🎥 شاهد الفائز بالشوط السادس #تحدي_الخيالة_الدوليين برعاية @stc
الجواد : كحيلان الخيل
المالك : ماجد مهل البقمي
المدرب : غيث الغيث
الخيال : كيتلن جونز #كأس_السعودية 🇸🇦
— كأس السعودية 🏆 (@TheSaudiCup_AR) February 25, 2022
🎥 شاهد الفائز بالشوط الثالث #تحدي_الخيالة_الدوليين برعاية @stc
الجواد : رائد
المالك :فهد ضيدان العتيبي
المدرب : بدن السبيعي
الخيال : جلين بوس #كأس_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/lVZL6g4kbG
— كأس السعودية 🏆 (@TheSaudiCup_AR) February 25, 2022
🎥 شاهد الفائز بالشوط الثاني #تحدي_الخيالة_الدوليين برعاية @stc
الجواد : النشاص
المالك : ابناء حسن عيسى البوعينين
المدرب : عبدالرحمن الشافي
الخيال : شين فولي #كأس_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/FNp2HpXQWb
— كأس السعودية 🏆 (@TheSaudiCup_AR) February 25, 2022